Lupita Nyong'o honra Chadwick Boseman em tributo: "Isso não faz sentido"

Lupita Nyong'o, que estrela álbum visual de Beyoncé, prestou trbuto ao saudoso amigo Chadwick Boseman, que faleceu no fim de agosto após batalha contra o câncer. Nesta terça-feira, 8, através do Instagram, Lupita escreveu texto emocionante para honrar Chadwick.

"Estou lutando para pensar e falar sobre meu amigo, Chadwick Boseman, no tempo passado. Isso não faz sentido", iniciou ela.

A atriz disse que a notícia de sua morte é comolevar um "soco no estômago todas as manhãs". Ela continuou observando que Chadwick era um homem "que aproveitava ao máximo seu tempo e, de alguma forma, também conseguia tomar seu tempo". Apesar da estrela revelar que eles não se conheciam há muito tempo, ela disse que Boseman "teve um efeito profundo em mim".

"Quando nos reunimos para fazer o Pantera Negra, lembro-me de ter ficado impressionada com sua presença tranquila e poderosa", escreveu Lupita. "Ele não tinha ares sobre ele, mas havia uma frequência mais alta a partir da qual ele parecia operar. Você tinha a sensação de que ele estava totalmente presente e também de alguma forma totalmente ciente das coisas no futuro distante. Como resultado, percebi que Chadwick nunca parecia apressado! Ele comandava seu tempo com facilidade ... e trabalhava com todos nós."

"Ele apareceu em todos os dias de ensaio, treinamento e filmagem com sua face de jogador", continuou a atriz. "Ele era absorvente. Ágil. Ele elevou o nível ao trabalhar com generosidade de espírito, criando um ambiente livre de ego por puro exemplo, e sempre teve um olhar caloroso e um abraço forte para compartilhar. Suas mãos grandes desciam sobre meus ombros e os apertava para aliviar-me das tensões que não percebi que estava segurando. As mãos de Chadwick eram fortes o suficiente para suportar o peso do filme e livres o suficiente para segurar as minhas quando eu precisasse".