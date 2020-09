Bianca Andrade assume namoro com youtuber: "Ele é livre e eu também"

E para a surpresa de Boca Rosa, seu amado a surpreendeu mandando um recado em seu programa. "Chega de esconder. Estou aqui para te mandar um baita beijo. Dizer que eu te amo e estou te desejando toda a sorte do mundo nesta temporada também".

Após dizer que ia fugir desse assunto, a influencer acabou dando detalhes íntimos do namoro. "Ele é uma coisa. A gente se conhece há muito tempo, quase cinco anos. A gente tem um negócio. Um fogo no c*. Ele pensa muito como eu. Nossa, estou me expondo muito. Socorro!", disse ela.