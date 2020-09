Veja Kanye West e os filhos "andando sobre a água" em culto

Kanye West, que deu o que falar com clipe no qual Kim Kardashian dá à luz Kylie Jenner, surpreendeu em seu famoso culto de domingo. No último dia 6, Kanye realizou a celebração em Fayetteville, Georgia, onde "andou" sobre a água.

No evento, que teve entre os convidados sua esposa Kim, seus filhos, e o pastor Joel Osteen, o rapper encenou uma famosa passagem da Bíblia. O cantor contou a história de Jesus andando sobre as águas com Pedro e, pouco depois, ele próprio estava caminhando no lago da Floresta de Pinewood, com Osteen e seu coro.

Os herdeiros de Kanye, North West, de 7 anos, e Saint West, de 4 anos, também participaram do momento da "caminhada na água" no culto.