Marcio Poncio fala sobre crise em família: "Ninguém se perderá"

Marcio Poncio se pronunciou mais uma vez sobre a crise na família. Através do Instagram, nesta segunda-feira, 7, Marcio disse que "ninguém se perderá".

"Quero dividir com todos que estou bem, estou seguro, confiante e convicto, que aquele que me trouxe até aqui continuará a me conduzir até a linha de chegada", desabafou.

"E pode ter certeza que para onde vou, irá toda a minha família juntamente comigo. Ninguém se perderá. Não vai ficar ninguém pelo caminho", disse ele.