Sophie Turner e Joe Jonas saem pela 1ª vez desde que se tornaram pais

Sophie Turner e Joe Jonas foram vistos pela primeira vez desde que se tornaram papais de primeira viagem. Sophie e Joe superaram a alta temperatura de Los Angeles e saíram para um passeio vespertino.

Os dois mantiveram as coisas casuais e discretas enquanto caminhavam de mãos dadas. E não podemos deixar de notar que a loira já exibia o mesmo corpo de antes da gestação. Arrasou!

A atriz de Game of Thrones optou por uma camisa listrada, calça branca, tênis e óculos com lentes amarelas. Já o membro do Jonas Brothers vestiu uma bermuda preta, moletom, tênis e óculos escuros. Ambos usavam máscaras.

A caminhada do casal pela vizinhança marca a primeira vez que eles foram vistos desde as boas-vindas à filha. Em julho, representantes da dupla confirmaram o nascimento de Willa ao E! News.

"Sophie e Joe Jonas têm o prazer de anunciar o nascimento de seu bebê", dizia um comunicado.