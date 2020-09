Anitta posta montagem com Ludmilla e é acusada de racismo na web

Anitta voltou a causar polêmica com o nome de Ludmilla. Na sexta-feira, 4, Anitta postou uma montagem do seu novo visual, mas que também exibia Ludmilla, sua ex-amiga do mundo da música.

No clique, que já foi apagado de seu Instagram, a cantora aparece no estilo Barbie e com a chamada "vida de patroa".

O problema é que a imagem continha a esposa de Brunna Gonçalves ao fundo, de peruca verde e óculos escuros.

"Hahahahahaha eu to morrendo", escreveu ela nos Stories. E foi o suficiente para a estrela ser acusada de racismo nas redes sociais.