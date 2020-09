Conheça a mansão de R$ 136 milhões de Justin Bieber e Hailey Bieber

Hailey e Justin Bieber compraram uma mansão de R$ 130 milhões em Los Angeles, Califórnia!

De acordo com a revista Variety, a casa de mil metros quadrados fica no bairro de Beverly Park, local no qual astros como Samuel L. Jackson e Denzel Washington também têm um lar.

A mansão foi renovada recentemente com sete quartos e 10 banheiros, assim como um grande quintal que dá vista para um vale.

Hailey e Justin provavelmente decidiram comprar a casa após verem a cozinha luxuosa que conta com uma sala de estar logo ao lado, afinal, os dois são conhecidos por fazerem reuniões e festas com jantares em sua casa.