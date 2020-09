As estrelas brasileiras que coloriram os cabelos na quarentena

View this post on Instagram

VIVA SEM VERGONHA! Ser mulher é crescer acumulando vergonhas, foi só quando eu finalmente joguei minhas vergonhas pela janela, do meu corpo, de me expressar, de me impor, que eu passei a me sentir realmente livre e ABSOLUTA. Essa foto de hoje faz parte do desafio #vivasemvergonha , lançado pela Natura e o Novo Luna Absoluta, que tem tudo a ver comigo. Compartilha aí uma foto sua com a hashtag e me marca que quero ver essa carinha sem vergonha de vocês 🖤