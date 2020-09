Veja como Khloé Kardashian fez o aniversário surpresa de Kourtney na pandemia

Khloé Kardashian pode ter sido uma produtora de eventos em outra vida! Em novo teaser de Keeping Up With the Kardashians, Khloé planeja a celebração do aniversário de sua irmã Kourtney, que, neste ano, contou com um obstáculo: a pandemia do coronavírus.

No confessionário, a loira compartilha: "Então, é o aniversário de Kourtney e vamos passar pela casa de Kourt, tocando música de aniversário, buzinando, irritando todos os vizinhos. Todos fizeram um ótimo trabalhando decorando seus carros". Amamos!

No trecho, a mãe de True Thompson se desdobra com os preparativos enquanto ajuda amigos e familiares a decorarem seus veículos.

Kendall Jenner observa tudo e diz: "Isso é tão fofo". Khloé, então, manda para Tristan Thompson: "Estamos reciclando alguns dos balões de True [Thompson] para Kendall".