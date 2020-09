Tudo o que sabemos sobre a série de terror The Haunting of Bly Manor

Se você é fã de séries de terror, então prepare-se para a nova produção da Netflix, The Haunting Of Bly Manor. A série, estrelada por Victoria Pedretti, uma das protagonistas da 2ª temporada de You, é uma sequência de The Haunting of Hill House.

A nova trama deixa a família Crain para trás, mas ainda traz alguns atores da primeira série. A história segue uma governanta que vai cuidar de duas crianças e começa a achar que a casa da família é muito mal-assombrada.

Além de Victoria, as estrelas de Hill House, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Katie Siegel e Catherine Parker estão de volta e ganham as novas companhias de Rahul Kohli, T'Nia Miller, Amelia Eve e Tahirah Sharif. As crianças serão interpretadas por Benjamin Evan Ainsworth e Amelie Smith.