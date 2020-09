Sasha Meneghel comenta rumores de gravidez com João Figueiredo

Sasha Meneghel abriu o jogo sobre seu relacionamento com João Figueiredo. Na manhã desta sexta-feira, 4, Sasha respondeu perguntas dos fãs, inclusive sobre uma suposta gravidez, no Instagram.

Em seus Stories, a filha de Xuxa Meneghel se divertiu com a pergunta e negou que esteja esperando o primeiro bebê. No entanto, ela garantiu que deseja ter filhos no futuro. "Tem tempo certo pra tudo!", disse.

O casal, que assumiu o namoro em abril deste ano, também contou como se conheceu. "A gente se aproximou na viagem na Angola, ficou muito amigo", contou ela. "Mas a gente se conheceu mesmo na Selma, casa uma de uma amiga nossa. da gente se gostar mesmo, de namorar, foi bem depois".