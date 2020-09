Rosa Luz explica porque ideologia de gênero não existe

Ou seja, isso significa que quando tratamos gênero como ideologia, estamos determinando que uma pessoa deve seguir "tudo aquilo que a sociedade e a cultura esperam que seja típico de um comportamento masculino ou feminino para só então ser considerado homem ou mulher". Que trabalhão, né?

Resumindo, quando o assunto for gênero a única forma correta de se tratar é "identidade de gênero", não "ideologia". Entendeu tudo?

Como a própria Rosa disse: "No mundo, há lugar para todas as cores e todas as pessoas. Obrigatório mesmo, é só o amor". Lacrou!