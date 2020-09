Anitta faz estreia como streamer de games

Anitta, que recebeu cantada do ex Gui Araújo, acaba de fazer estreia em uma nova área do entretenimento. Anitta participou de sua primeira live como gamer com as convidadas Samira Close, Rebeca Trans e Danieli "Uma Dani".

O jogo escolhido foi o popular Free Fire, que rolou no nova plataforma de jogos Facebook Gaming.

"A era gamer chega pra todos? Bom... pra todos eu não sei mas pra mim chega dia 3... tenho nem roupa pra isso... (mentira tenho sim)", anunciou a cantora no Twitter no início da semana.