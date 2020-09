Meghan e Harry teriam assinado contrato de US$ 100 milhões com streaming

Meghan Markle e Príncipe Harry, que prestaram tributo à Princesa Diana, já estão planejando seu futuro após deixar a realeza britânica. Meghan e Harry teriam assinado um contrato de US$ 100 milhões com a Netflix, revela o The New York Times.

No streaming eles farão roteiros de programas, documentários, atrações infantis e longa-metragens. Apesar de estar por trás dos projetos, o NYT diz que Meghan não tem planos de voltar a atuar. Seu último trabalho foi na série de TV, Suits.

O site ainda afirma que o Duque e a Duquesa de Sussex teriam conversado com a Disney e a Apple e "os representantes do casal a certa altura buscavam um acordo em torno de US$ 100 milhões".