Affair de Neymar expõe conversa com jogador no WhatsApp

Neymar, que foi diagnosticado com coronavírus, teria flertado com jovem paraibana. Segundo o colunista Leo Dias, Neymar trocou mensagens com a estudante de nutrição Lanny Santana.

De acordo com o site Matrópoles, o jogador do PSG começou a segui-la no Instagram e curtir suas fotos. Porém, após a jovem divulgar as conversas com o craque em grupos do WhatsApp, ele cortou relações com a loira.

Nas mensagens, o craque teria dito, "Vem me cuidar, coisa boa".