Hailey e Justin Bieber fazem aparição surpresa em clipe de Drake e Khaled

Justin Bieber, que deve ser confirmado no Rock in Rio 2021, acaba de estrelar clipe ao lado da esposa. Com algumas participações de famosos, o vídeo de Popstar, de Drake e Khaled foi lançado nesta sexta-feira, 4, e conta com aparição de Hailey Bieber.

A primeira cena mostra Khaled falando com Drake para eles finalmente gravarem um clipe, mas após receber diversas ligações, o rapper se irrita e decide ligar para seus amigos famosos.

É aí que Bieber aparece acordando após uma noite agitada. Ele faz o estereótipo da vida de popstar e dubla os versos de Drake. Até seu empresário Scooter Braun surge em cena.