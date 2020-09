Recomendado para você : Isabeli Fontana diz que engravidou aos 19 anos após erro médico

Isabeli Fontana, que é casada com Di Ferrero, fez desabafo sobre sua primeira gravidez. Em entrevista à Thais Fersoza, no YouTube, Isabeli contou que sua gestação aos 19 anos aocnteceu devido a um erro médico.

"Não foi nada programado", disse a top. "A minha história é o seguinte. Eu estava no auge da minha carreira e minha mãe teve a ideia de eu colocar um DIU (Dispositivo Intrauterino), pra ter certeza que eu não ia engravidar".

"Eu estava no meio de desfiles em Milão e eu estava com muita dor nas costas. E aí a médica olhou, me examinou e disse, 'O que é isso aqui?' No que ela puxou, me deu uma cólica, e ela ginecologista não sabe o que é o DIU, como eu vou explicar para ela em italiano? Eu não sabia explicar isso!"

"Aí deu três meses, fiquei grávida. Ela tirou meu DIU do lugar!", revelou. Assim nasceu Zion, de 17 anos, fruto de sua relação co o modelo Álvari Jacomossi.