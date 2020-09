Liam Payne fala pela primeira vez sobre noivado com Maya Henry

Liam Payne abriu o jogo sobre seu noivado. E nesta quinta-feira, 3, Liam falou um pouco mais sobre o relacionamento com Maya Henry durante entrevista ao The Good America. Como não amar?

"Estamos muito felizes", revelou o cantor. "Na semana passada, eu tinha acabado de fazer aniversário, meu filho foi à escola pela primeira vez hoje, então, parece que foram muitas primeiras vezes para mim, o que é ótimo".

Este, de fato, é o primeiro noivado do ex-integrante do One Direction. Ele apenas namorou Cheryl Cole, durante dois; e os dois deram boas-vindas a Bear.

A notícia do noivado com sua até então namorada veio à tona no final de agosto, mas Payne não havia comentado publicamente sobre o assunto.