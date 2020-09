Tudo sobre o look que conquistou Bruna Marquezine e Kylie Jenner

Que Bruna Marquezine sempre chama atenção com seus looks, disso a gente já sabe! E recentemente, Bruna usou um look em especial que também foi visto no guarda-roupa de Kylie Jenner e Kim Kardashian.

A peça é da designer Charlotte Knowles, que têm consuistado diversas famosos com sua icônica estampa. O visual de Marquezine foi escolhido para a premiação Miaw, na qual será apresentadora ao lado de Manu Gavassi.

No clique, a atriz usa um vestido de comprimento mini com as mangas transpassadas, combinada com tamanco de acrílico transparente e óculos escuros. A peça está à venda no site oficial por cerca de R$ 7 mil.