Lili Reinhart sobre retorno das gravações de Riverdale: "Me sinto uma prisioneira"

Rob Latour/Shutterstock

"Já vi muitas pessoas, especialmente em Hollywood, escolherem a autodestruição. Eu entendo porque ninguém quer sentir dor, dor no coração ou tristeza. ‘Eu quero chorar ou quero dormir com alguém?'. Hmm. Você pode ver muito claramente porque as pessoas escolhem a autodestruição. Mas sua merda ainda está esperando por você no final".

É por isso que Lili tem focado em sua saúde mental e até feito terapia virtual.

"Se você pensa no seu cérebro como um sótão, há um canto com uma caixa. É empoeirado. Você não entra lá há muito tempo. A caixa é meio misteriosa. Você não tem certeza do que está lá. Então, quando você abre, você deixa sair alguma merda que você não quer ver ou lidar com ela. Mas no final, aquele canto que estava escuro e sombrio está limpo".