Gui Araújo manda cantada em foto sensual da ex-namorada Anitta

Gui Araújo voltou a comentar as fotos de Anitta. Na quarta-feira, 2, Anitta postou fotos sensuais no Instagram e ganhou uma cantada de Gui.

No clique, a cantora posa de biquíni, com um celular na mão e ao lado de Plínio, seu famoso cachorro. Além disso, ela também aparece com novas madeixas.

"Nossa, hein, sua dona tem telefone?", mandou o apresentador.

Em seus Stories, o muso explicou que a ideia era comentar através do perfil do seu pet, Feijão, mas acabou errando na hora.