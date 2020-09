Neymar posa com filho após diagnóstico de Covid-19: "Estamos bem"

Após passar férias em Ibiza, na Espanha recentemente, onde esteve em contato com Anitta, que já testou negativo para a doença, e Aaron Piper, de Elite, Neymar também encontrou com a ex Carol Dantas e seu marido Vinícius Martinez.

No Instagram, o casal tranquilizou os fãs e disse que já teve coronavírus. "Tá tudo bem, pessoal. Estamos invictos. A gente já tinha tido contato com o vírus. Estávamos como nosso EGG que chama, anticorpos alto. Não é segredo pra ninguém que estamos sempre muito juntos com todos aqui, principalmente em momentos como esse que precisamos cuidar e apoiar. Com amor tudo fica bem", disseram eles.