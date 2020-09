Pretty Little Liars vai ganhar reboot do criador de Riverdale

"Eu pensei, eu não quero postar uma foto ou uma legenda, porque nada faria justiça em como eu me sinto sobre Katy Keene ou como me sinto sobre as pessoas envolvidas nisso", continuou ela. A atriz adicionou que a série foi "um dos destaques" de sua vida e foi uma "alegria do começo ao fim".

"Nós não fomos renovados para uma nova temporada, o que acontece", explicou ela. "Já aconteceu algumas vezes comigo e cada vez é tipo... de partir o coração. Quero dizer, é um trabalho que partiu meu coração inúmeras vezes".

Chorando, Hale disse: "Isso é ruim... Oh, meu Deus, me desculpe, vai demorar um tempo para superar isso".