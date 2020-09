Diretor explica por que Kim parece "dar à luz" Kylie em clipe de Kanye West

Se você ficou confuso com o final do clipe vazado de "Feel Me", de Kanye West, agora vai entender todo o conceito do vídeo. Em entrevista exclusiva ao E! News, o diretor Eli Russell Linnetz esclareceu a mensagem por trás da polêmica cena com Kylie Jenner e Kim Kardashian.

A parte em que Kylie parece sair do meio das pernas de Kim é uma forma simbólica de mostrar sua ascensão à fama. "Mostra Kylie saindo da vagina de Kim", explicou ele.

"O significado metafórico é que não haveria Kylie sem Kim", revelou ele.

Como os fãs de Keeping Up With the Kardashians sabem, a família se tornou famosa após a estreia do reality show, em 2007. Na época, Kim já era uma figura conhecida, em parte, por sua amizade com Paris Hilton.

Apesar de Kim ter sido o primeiro nome da família a ter destaque, não há como negar que Kylie conquistou seu espaço sozinha com a Kylie Cosmetics.