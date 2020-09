Saiba quem é Doja Cat, a aposta do ano da MTV

Por outro lado, Doja Cat se vê envolvida com um dos nomes mais polêmicos da música: Dr. Luke. O produtor acusado de abuso por Katy Perry e Kesha mantém supostamente o pseudônimo Tyson Trax, cujo nome é o creditado no álbum Hot Pink e no sucesso Say So.

Além disso, ela é atualmente artista da Kemosabe Records, selo criado por Dr. Luke, do qual ele está supostamente afastado desde 2017. O contrato, por sua vez, foi assinado antes de toda a polêmica com as outras cantoras.