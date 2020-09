Veja Kim Kardashian dando à luz Kylie Jenner em clipe vazado de Kanye West

Kim Kardashian e Kylie Jenner estão irreconhecíveis em um clipe de Kanye West, que vazou nesta quarta-feira, 2. Eli Russell Linnetz, diretor do vídeo, liberou seu material com Kim e Kylie no YouTube.

A música em questão é Feel Me, feita pelo rapper em parceria com Tyga no ano de 2017. Não está claro o motivo do clipe ter ido ao ar três anos depois.

No entanto, o vídeo tem criado um burburinho nas redes sociais, especialmente sobre a parte que Kim dá à luz sua irmã mais nova. E isso não é um exagero! Em uma cena no final, a estrela pode ser vista sentada com as pernas abertas.

Logo depois, a caçula de Kris Jenner aparece das sombras e sai das partes íntimas da irmã mais velha. Mas gente!