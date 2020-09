As Patricinhas de Beverly Hills: a história por trás do icônico look xadrez de Cher

Paramount/Kobal/Shutterstock

"Nessa cena vemos alguns meninos com peças estilo grunge, fazendo um contraste tão grande, e ela está com esse visual amarelo vibrante da cor do sol, mas ainda havia uma referência grunge no meio disso, porque era um xadrez amarelo e preto", contou ela.

"No começo dos anos 1990 a moda era muito influenciada por Nirvana, Kurt Cobain, todo mundo usava roupas baggy, jeans, camisas xadrez, era isso que estava em alta", acrescentou.

E após revelar que usou cerca de 64 looks no filme, Alicia confessou que ficou entediada nas provas de roupa.

"Eu me lembro que quando estava fotografando com Mona, fiquei tão irritada com ela. Porque eu estava tentando fazer esse trabalho e pensava, 'Porque as roupas são tão importantes?' É claro que eu sabia que as roupas eram importantes, quero dizer, o figurino é tudo".