Big Sean diz que se arrepende de ter feito música sobre Naya Rivera

Com o falecimento da atriz, Big Sean confessou que teria abordado as coisas de forma diferente. "Se eu soubesse que algo tão trágico aconteceria, eu nunca teria feito a música", revelou ele.

O rapper e a eterna atriz de Glee começaram a namorar em 2013, ficando noivos no ano seguinte. No entanto, 6 meses após o anúncio do noivado, eles colocaram um ponto final no relacionamento.

Em julho, as autoridades confirmaram a morte da atriz cinco dias depois de seu desaparecimento em um lago na Califórnia. A estrela sumiu no dia 8 de julho enquanto passeava de barco com seu filho Josey, de 4 anos, no Lago Piru.

O elenco de Glee, amigos e familiares dela prestaram homenagens na época. E Big Sean foi um deles.