Katy Perry recebe flores de Beyoncé após dar boas-vindas à filha Daisy

A cantora postou os presentes na rede social menos de uma semana após receber a filha. O casal fez o anúncio com a UNICEF e criou uma página de doações para o apoio à organização.

"Estamos flutuando com amor e admiração com a chegada segura e saudável de nossa filha", escreveram eles, no comunicado.

Vale lembrar que Bloom também é pai de Flynn, de 9 anos, fruto do seu antigo casamento com Miranda Kerr.