Sarah Poncio estaria encantada com surfista em meio à crise no casamento

Segundo fonte do Extra, Matheus e Sarah teriam se aproximado durante um retiro cristão no monte, que seria uma maratona de orações no meio do mato, afirma o jornal.

Jonathan, que faz parte da igreja Anabatista, na qual o sogro é presidente, e não participa do "monte", não gostou nada do clima de romance entre a esposa e o surfista. Para piorar, Saulo e Gabi Brandt ficaram do lado de Sarah, assim como sua sogra, Simone Poncio. Como resultado, Jonathan teria procurado consolo com o Marcio.