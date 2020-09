Sarah Poncio nega ter sido agredida por Jonathan Couto

A polêmica sobre a suposta separação de Jonathan e Sarah teve início após os membros da família terem ignorado o aniversário do empresário.

Ele apareceu em uma série de Stories celebrando mais um ano de vida, com direito a bolo de aniversário. "Obrigado, minha família", escreveu. No mesmo momento, Sarah surgiu vendo televisão com os filhos e ainda mostrou que estava sem aliança.