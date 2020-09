Relembre os melhores personagens de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman vai deixar saudade no mundo do entretenimento. A morte precoce e impactante de Boseman foi anunciada na última sexta-feira, 28, e fez com que a tristeza tomasse conta do mundo inteiro.

"É com um grande pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman", foi dito no comunicado de seus representantes. "Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio III em 2016, e lutou contra ele nos últimos 4 anos, enquanto progredia para o estágio IV".

"Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe a vocês muitos dos filmes que vocês tanto amam. De Marshall a Destacamento Blood, e vários outros, todos foram filmados durante inúmeras cirurgias e quimioterapias".