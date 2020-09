Quem é Addison Rae, BFF inseparável de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, que viajou recentemente com o ex Scott Disick, tem uma nova BFF! Atualmente, Kourt e Addison Rae estão inseparáveis e compartilham diversos momentos juntas nas redes.

E como as estrelas se aproximaram? Segundo Addison, elas foram apresentadas pelo amigo em comum David Dobrick. "Eu conheci Kourtney através de um amigo. Ficamos surpresas com Mason [Disick], porque ele curtia meus vídeo no TikTok", disse ela sobre o filho de Kourt, no The Tom Ward Show.

"Eu meio que fiquei por perto e nos aproximamos muito", acrescentou ela. "Começamos a malhar juntas. Fizemos um vídeo no YouTube dela fazendo exercícios pro bumbum e outras coisas, então foi divertido".