Walther Negrão se pronuncia sobre polêmica entre Suzuki e Antonelli

Quando eu digo pra vocês que a TV Globo é feita por gente nojenta, há quem diga que é recalque, como o tempo é o Sr. Da razão, aqui está o depoimento de uma ex atriz da TV Globo @danisuzuki e digo mais, isso é só uma das histórias, o que eu sei de coisa muito pior vocês não avaliam. Não se esqueçam que eu fui esposa de um diretor de núcleo da TV Globo por 7 anos. E por ser um cara muito honesto, daqueles que sempre trabalhava de portas abertas, abominava panelinhas, ele sofria na pele esse tipo de sacanagem, e olha que estamos falando de um diretor de núcleo, imagina o que essa ruma de atores passavam lá. Espero que não haja contestações, porque se houver eu venho aqui e dou nomes e sobrenomes. VAMOS DEIXAR CLARO QUE AMO giovannaantonelli E ISSO NÃO TEM NADA A VER COM ELA, O BURACO É BEM MAIS EMBAIXO #querufemostambores