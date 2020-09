Hailey Bieber revela a coisa mais surpreendente que a irrita em Justin Bieber

"Ei dei um mergulho profundo e louco em cuidados com a pele", disse a modelo, durante a quarentena. "Sou obcecada com cuidados com a pele. Minha mãe e minha avó me ensinaram muito sobre isso enquanto eu crescia, então, quando tive tempo na quarentena, fiz cursos de dermatologia e li todos esses livros sobre a nossa pele. Acho isso interessante e realmente me importo com minha pele e o que acontece nela".