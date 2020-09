Michael B. Jordan presta linda homenagem ao "irmão mais velho" Chadwick Boseman

Jordan seguiu elogiando Boseman na rede social. "Por tudo isso, você nunca perdeu de vista o que mais amava. Você se preocupada com sua família, seus amigos, seu ofício, seu espírito. Você se preocupava com as crianças, a comunidade, nossa cultura e a humanidade. Você se preocupava comigo. Você é meu irmão mais velho, mas eu nunca tive a chance de lhe contar, ou de te elogiar enquanto você estava aqui".

"Estou mais ciente do que nunca de que o tempo é curto com as pessoas que amamos e admiramos. Vou sentir falta da sua honestidade, generosidade, senso de humor e dons incríveis. Vou sentir falta do presente de compartilhar o espaço com você em cenas. Estou dedicando o resto dos meus dias para viver como você viveu. Com graça, coragem e sem arrependimentos. ‘Este é o seu rei?!' Sim. Ele. É! Descanse no poder, irmão", finalizou o ator.