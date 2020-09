Elenco de Um Maluco no Pedaço vai se reunir em especial na TV

As presenças de dois atores do elenco serão sentidas no especial: James Avery, que morreu em 2013, após complicações de uma cirurgia no coração, e Janet Hubert, que deixou a série após 3 temporadas. Avery interpretou Tio Phil e Hubert Tia Viv. Com sua saída, ela foi substituída por Daphne, que estará na reunião.

Janet, que saiu da série devido a "diferenças criativas", já disse há muito tempo que jamais se reuniria com o elenco.

O elenco de Um Maluco no Pedaço já se reuniu uma vez neste ano no episódio final de Will From Home, no Snapchat. A reunião contou com um tributo a Avery e a revelação de que foi ideia de Alfonso chamar o personagem de Smith com o próprio nome do astro.