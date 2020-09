Recomendado para você : Rafa Kalimann se desentende com Gabi Martins sobre coronavírus

O clima entre Rafa Kalimann e Gabi Martins não está dos melhores! Segundo Fábia Oliveira, a amizade ficou estremecida após Gabi visitar Rafa em Goiânia e, poucos dias depois, ser diagnosticada com coronavírus.

De acordo com a colunista do O Dia, a influenciadora não gostou de saber que a cantora testou positivo para o COVID-19 após ter tido contato com ela.

Kalimann teria achado desrespeitoso da parte da loira, que não soube dizer como contraiu o vírus. Gabi, por sua vez, em comunicado, disse:

"Da minha parte não existiu nada e a minha amizade com ela continua a mesma. Tenho um carinho enorme por ela. Assim que o diagnóstico foi confirmado pelo exame de sangue, imediatamente entrei em contato e conversei com ela para pedir desculpas, porque nunca seria minha intenção (expor Rafa e família ao coronavírus). E eu acabei de falar com ela e pra mim e pra ela isso já está resolvido".