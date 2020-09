Chadwick Boseman é homenageado por estrelas da Marvel em programa de TV

Refletindo sobre o seu poderoso legado, Angelina disse: "Ele deu a todos nós e a todos os nossos filhos um exemplo de um grande, gracioso e humilde líder".

Simu Liu, que deve estrelar como Shang-Chi no próximo filme da Marvel, refletiu: "Eu sei que estou nas costas de seu sucesso, que estou apoiada em seus grandes ombros". E Elizabeth Olsen, que faz parte do grande elenco da Marvel, mandou: "É adequado estar de luto por ele como um rei".

Já Robert Downey Jr., ator de Homem de Ferro, compartilhou uma lembrança especial de Boseman, que comprovou o quão especial ele era.

"Perto do final de Vingadores: Guerra Infinita, todos nós meio que perdemos juntos" disse o astro. "Eu me lembro que foi um daqueles poucos dias em que todos os Vingadores estavam juntos e foi apenas o jeito que ele andou pelo set e o imenso sucesso que ocorreu - e com razão - com o Pantera Negra. E eles estava tipo neste estrato próprio, mas sempre, sempre humilde, trabalhador e com um sorriso no rosto".

"Agora, olhando para trás", continuou Downey. "Eu percebo ainda mais o quanto ele era um ser humano incrivelmente gracioso".