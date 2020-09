Recomendado para você : Miley Cyrus relembra era "Wrecking Ball" em show no MTV VMA 2020

Miley Cyrus, que terminou recentemente com Cody Simpson, deu o que falar com sua performance no MTV VMA 2020 nesse domingo, 30. Miley apresentou seu single Midnight Sky pela primeira vez ao vivo e relembrou a era "Wrecking Ball".

Para o show, a estrela escolheu um vestido brilhante com megafenda, salto alto, e muitas correntes. Já a make foi composta por lábios vermelhos e delineado gatinho.

O show começa com uma luz vermelha e azul, que passa para a branca revelando todos os detalhes do visual da loira. Em seguida, ela avista uma escada que a transporta diretamente para uma de suas mais comentadas eras.