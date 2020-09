Katy Perry posta foto cinco dias após parto

Katy Perry acaba de mostrar sua vida pós-parto sem filtro nesse domingo, 30! Através do Instagram, Katy compartilhou clique cinco dias após dar à luz sua primeira filha, Daisy Dove Bloom.

Com muito bom humor, a estrela mostrou seu "look" para o MTV VMA, premiação que aconteceu nesse final de semana. Em uma selfie no espelho, Katy mostrou o corpo usando um sutiã de amamentação e uma calcinha pós-parto. "Cabelo e maquiagem feitos pela @exaustão", escreveu ela na legenda.

O post também incluiu uma de suas músicas como trilha sonora, "Not The End of the World" ("Não é o fim do mundo").