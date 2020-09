Recomendado para você : Por que Adele está causando polêmica com sua última foto no Instagram

Adele impressiona e deixa os internautas babando a cada foto no Instagram. No entanto, o último clique de Adele acabou desagradando algumas pessoas.

No domingo, 30, a cantora compartilhou uma imagem na rede social lamentando o cancelamento do Carnaval de Notting Hill, evento anual que celebra as culturas caribenhas e negras no Reino Unido.

"Feliz, o que seria o Carnaval de Notting Hill, minha amada Londres", escreveu a estrela na legenda.

Na foto, presumidamente tirada na celebração do ano passado, a musa usa um top estampado com a bandeira da Jamaica, legging tye-dye preto e branco e um acessório de penas amarelas. Ela também usava coques Bantu knots, penteado tradicional africano.