Chadwick Boseman morre aos 43 anos após batalha contra o câncer

Frazer Harrison/Getty Images

Boseman então se juntou ao universo da Marvel como T'Challa, um super-herói que ele interpretou em Capitão América: Guerra Civil, Pantera Negra, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Em 2018, em uma entrevista com a Entertainment Weekly, Boseman ficou emocionado ao discutir o impacto do Pantera Negra em dois fãs mais jovens, que estavam lutando contra um câncer terminal e faleceram antes do lançamento.

"Durante as filmagens", disse ele na época. "Eu estava me comunicando com eles, sabendo que eram pacientes terminais. Os pais deles disseram que eles estavam tentando se manter firme até o lançamento do filme. Em certo ponto, é uma experiência humilde, porque você pensa: 'Isso não pode ser tão importante assim pra eles'. Mas vendo como o mundo todo recebeu o filme, eu me toquei que as pessoas estavam esperando muito".

Ele continuou: "Quando eu era criança, queria que o Natal chegasse, esperava ansiosamente o meu aniversário chegar, queria ganhar logo meus brinquedos, meus jogos. Eu realmente vivia a vida esperando por esses momentos. Eu me lembrei de como era ser criança com a animação daquelas duas crianças... e isso significou muito".