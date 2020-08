Scott Disick aumenta rumores de romance entre Khloé Kardashian e Tristan Thompson

Scott Disick aumentou ainda mais os contínuos rumores sobre a reconciliação de Khloé Kardashian e Tristan Thompson! Scott deixou um simples comentário na foto de Khloé que levou os fãs à loucura.

Nesta sexta-feira, 28, a musa de Keeping Up With the Kardashians postou uma imagem de biquíni no Instagram, a fim de promover a coleção de beachwear de sua marca, Good American.

E, então, o pai dos filhos de Kourtney escreveu: "@realtristan13 é um homem de sorte!". No entanto, ele acabou excluindo o elogio. OMG!

Embora Scott tenha deixado os internautas curiosos, o E! News confirmou que o ex-casal não estão juntos. Em julho, um suposto noivado foi desmentido.