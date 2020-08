Anitta canta rap e rebola com Papatinho no clipe de Tá com o Papato

Anitta, que concedeu entrevista a James Corden, renovou o lacre musical! Nesta sexta-feira, 28, Anitta lançou a música Tá com o Papato, em parceria com Papatinho, Dfideliz e BIN.

No vídeo, a cantora exibe suas curvas e, especialmente, seu bumbum, dançando de várias formas, até mesmo deitada no chão.

O clipe ainda com participação de outras pessoas, que gravaram na área externa da mansão da estrela no Rio de Janeiro.

"Chegou a patroa, não desço do salto / Eles estão tudo me querendo, um bando de interessado / Rebolo toda solta, com beat do Papato / Já tô sem sentimento, tipo jogador nato", canta a brasileira.