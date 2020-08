Katy Perry lança álbum Smile dois dias após dar à luz primeira filha

Katy Perry está tendo uma semana e tanto! Katy deu à luz Daisy Dove, primeira filha com Orlando Bloom, e nesta sexta-feira, 28, dois dias depois do nascimento, lançou o álbum Smile.

"ESTÁ AQUI! ESTÁ REALMENTE AQUI!", escreveu a mamãe de primeira viagem nas redes sociais. "Eu finalmente recuperei meu sorriso! Espero que este álbum coloque um em seu rosto #SMILE ESTÁ EM TODA PARTE AGORA! AMO VOCÊS PESSOAL, DESFRUTEM MUITO".

A estrela de 35 ainda observou que a mensagem foi "enviada da minha cama de hospital lol". O novo álbum contém 12 músicas, incluindo Daises, um aceno ao nome de sua primogênita.

Smile também inclui faixas lançadas anteriormente como Never Really Over e What Makes a Woman, bem como Harleys in Hawaii, Cry About It Later e Champagne Problems. Como não amar?

Antes do lançamento do álbum, Katy foi ao Twitter para reconhecer essa grande semana da sua vida. "Entregar um bebê e um disco na mesma semana. Não brinque com a mamãe aqui", escreveu ela.