Caio Castro relembra viagem com Grazi Massafera em foto romântica

Caio Castro, que dividiu opiniões com a decoração de seu apartamento, compartilhou momento inédito com a namorada Grazi Massafera. Nessa quinta-feira, 27, Caio postou no Instagram um clique romântico com Grazi.

Na imagem em preto e branco, o casal aparece abraçado em um barco em alto mar. O casal que não costuma postar tantas fotos juntos, levou os fãs à loucura e receberam diversos comentários.

"Não sei quem tem mais sorte nesse relacionamento", escreveu uma seguidora. "É realmente um casal de respeito. Briga de beleza", disse outra.