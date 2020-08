O que o seu preconceito contra pessoas trans pode causar

Recomendado para você : O que o seu preconceito pode causar! I Born to Fashion I E!

No nosso novo reality show, Born to Fashion, você acompanha os desafios que as pessoas trans enfrentam no mundo da moda. Porém, todo mundo sabe que infelizmente elas também encaram muitos outros desafios no dia a dia.

E é exatamente sobre isso que Rosa Luz falou no segundo episódio de TransInformation: o que o preconceito pode causar.

Primeiramente, Rosa já traz uma informação alarmante, mas que muitas pessoas não sabem. "Você sabia que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo?", questiona ela.