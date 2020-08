Você sabe a diferença de mulher trans e travesti? Marina Mathey ensina!

Recomendado para você : Você sabe a diferença de mulher trans e travesti? Marina Matheus ensina! I Born to Fashion I E!

Born to Fashion, o nosso novo reality show, estreou recentemente e promete mostrar os desafios que as mulheres trans enfrentam no mundo da moda! Porém, muita gente não conhece muito da cultura trans e caiu de paraquedas nesse mundo.

Para salvar o dia, a maravilhosa Marina Mathey apresenta o TransVocabulary, um programa semanal que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as nomenclaturas do mundo LGBTQIA+.

No segundo episódio, Marina explica qual é a diferença entre a mulher trans e a travesti.