Recomendado para você : Aricia Silva acredita em reconciliação entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Aricia Silva teve o nome envolvido na separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar. Em entrevista ao Fofoca Aí, da TV Gazeta, Aricia abriu o jogo novamente e disse que aposta em uma reconciliação entre Mayra e Arthur.

Como os fãs sabem, a cantora foi acusada de ser o pivô do fim do casamento do ex-casal. No entanto, outros casos do ator vieram à tona.

Agora, depois dos dois terem feito as pazes publicamente, a ex-panicat acredita que eles reatem o relacionamento.

"Assim como o Brasil, tenho visto os últimos acontecimentos e digo: a cada dia que passa, eu percebo que só posso falar por mim, porque, quando a gente acha que sabe de tudo, que já viu de tudo, a gente não viu nada", disse ela.

"Eu não sei se eles vão voltar, mas me parece que sim. Eu realmente não tive mais contato com nenhum dos dois. O Brasil sabe de tudo dos últimos capítulos que me diziam respeito".